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США выразили озабоченность по поводу нарушений основных свобод в Турции


США выразили глубокую озабоченность по поводу нарушений основных свобод и прав человека в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

Комментируя новый индекс Freedom House по поводу степени свободы в различных странах, где Турция оказалась среди несвободных стран, Нойерт сказала: «Мы давно уже говорили о своей озабоченности по поводу некоторых развитий в Турции, шагами турецких властей, ограничивающими свободу слова»,- сказала она. По ее словам, в центре мишени оказались инакомыслящие.

«Мы внимательно следим за этим вопросом»,- сказала пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.


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