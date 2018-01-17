США выразили озабоченность по поводу нарушений основных свобод в Турции

США выразили глубокую озабоченность по поводу нарушений основных свобод и прав человека в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

Комментируя новый индекс Freedom House по поводу степени свободы в различных странах, где Турция оказалась среди несвободных стран, Нойерт сказала: «Мы давно уже говорили о своей озабоченности по поводу некоторых развитий в Турции, шагами турецких властей, ограничивающими свободу слова»,- сказала она. По ее словам, в центре мишени оказались инакомыслящие.

«Мы внимательно следим за этим вопросом»,- сказала пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.