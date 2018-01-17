США вдвое сократили финансирование фонда ООН для помощи палестинцам

Администрация США приняла решение сократить выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) со $125 млн до $60 млн, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на заявление госдепартамента США.

"Настало время другим странам, некоторые из которых более состоятельны, взять на себя ответственность за региональную стабильность и безопасность", - говорится в заявлении, где также отмечается, что $60 млн - достаточный, по мнению госдепа, объем финансирования, чтобы агентство продолжало работу.

БАПОР обеспечивает выплату зарплат палестинским учителям и медработникам в Иордании, Секторе Газа и на Западном Берегу.

Президент США заявлял, что намерен сократить помощь палестинцам на фоне беспорядков после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.