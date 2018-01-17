Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Белом доме договорились об укреплении сотрудничества в ряде областей, как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

"Президент Трамп принял сегодня в Белом доме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы обсудить усиление стратегического партнерства между США и Казахстаном", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Отмечается, что Назарбаев поблагодарил американского президента за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем.

"Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.

Казахстан закупил американскую продукцию и услуги на общую сумму в $2,5 млрд по итогам визита президента страны Нурсултана Назарбаева в Вашингтон. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"В ходе визита было подписано множество контрактов и документов, включая новые соглашения между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" о приобретении американской продукции и услуг на сумму более $2,5 млрд", - говорится в сообщении.

В нем также указано, что США и Казахстан продолжают сотрудничать в рамках Всемирной торговой организации. Объем двусторонней торговли в 2016 году достиг $1,9 млрд, Вашингтон и Астана намерены развивать отношения в этой сфере.

В свою очередь, пресс-служба Нурсултана Назарбаева сообщила, что в ходе визита президента Казахстана было подписано более 20 соглашений об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве. "В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка $7 млрд", - говорится в сообщении.