Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 91 депутат. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 16-го января было обсуждено свыше десятка вопросов, которые будут поставлены на голосование.

В 16:30 начнется время вопросов-ответов членам правительва Армении.