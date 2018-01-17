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Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 91 депутат. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 16-го января было обсуждено свыше десятка вопросов, которые будут поставлены на голосование.

В 16:30 начнется время вопросов-ответов членам правительва Армении.




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