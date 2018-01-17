В Ванкувере прошла международная министерская встреча по проблеме КНДР

Мировое сообщество не намерено мириться с ракетно-ядерной угрозой, исходящей от КНДР, как передает Арменпресс, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

" Мы не можем с этим мириться и позволить такой угрозе существовать", - заявила она на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере.

В то же время Фриланд подтвердила, что решение северокорейского вопроса лежит в дипломатической плоскости и продолжении экономического давления на Пхеньян.

По ее словам, на встрече было подтверждено, что все ее участники солидарны с таким подходом.

Встреча на уровне министров иностранных дел по КНДР по инициативе Канады и США прошла в Ванкувере. В ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Южной Кореи, и ряда других государств. Россия и Китай не встречу приглашены не были.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что участники встречи "сошлись на том, что принципиально важным для успеха является полное выполнение санкций государствами-членами ООН, особенно Китаем и РФ".