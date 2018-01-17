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Сербские и косовские власти начали расследование убийства Ивановича


Ведение расследования убийства лидера движения косовских сербов "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича поручено двум следователям - сербу и албанцу, как передает Арменпресс, об этом сообщает белградская независимая радиостанция Б92 со ссылкой на главного прокурора города Косовска Митровица Шикри Силу.

По его словам, пока по делу о покушении на Ивановича подозреваемых нет.

Косовский интернет-портал "Коха" в свою очередь информирует, что полиция этого автономного края объявила награду в 10 тыс. евро за информацию, которая может помочь расследованию.

Собственное расследование убийства Ивановича начато и в прокуратуре Сербии.




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