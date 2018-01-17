Европейские индексы - 16-01-18

МОСКВА, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 13246.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.07% и составил 5513.82 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7755.93 пункта, российский MICEX снизился на 0.16% и составил 2257.89 пункта, а RTSI снизился на 0.33% и составил 1259.11 пункта.