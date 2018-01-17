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На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: дорога Степанцминда-Ларс открыта


МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 17-го января на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

16-го января, 17-19-го января в отдельных районах временами ожидаются слабые осадки. Возможно усиление ветра до 15-20 м/сек. 21-21-го января осадков не ожидается. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

В Арагацотне, Джермуке идет слабый снег.

На дорогах Капан -Сисиан и , на перевале Варденяц  – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.


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