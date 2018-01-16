В первенстве Армении по шахматам среди женщин лидируют Анна Саргсян и Мария Курсова



На проходящем в Ереване 73-м женском чемпионате Армении по шахматам 16 января состоялись партии 5-го тура. Как передает «Арменпресс», победы одержали Наре Аракелян и Сирануш Гукасян. Анна Саргсян, Лилит Галоян, Сусанна Габоян, Мариам Мкртчян и Мария Курсова и Сона Асатрян сыграли вничью. В первенстве Армении по шахматам среди женщин лидируют Анна Саргсян и Мария Курсова, набравшие по 4,5 очка. В первенстве Армении по шахматам среди женщин лидируют Анна Саргсян и Мария Курсова, набравшие по 4,5 очка.