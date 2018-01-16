В первенстве Армении по шахматам лидирует Роберт Ованнисян

На проходящем в Ереване 78-м мужском чемпионате Армении по шахматам 16 января состоялись партии 5-го тура.

Как передает «Арменпресс», победы одержали Завен Андриасян, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян. Роберт Ованнисян, Тигран Арутюнян, Шант Саргсян и Карен Григорян сыграли вничью.

В первенстве Армении по шахматам среди мужчин лидирует Роберт Ованнисян, набравший 4 очка.