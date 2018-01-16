Трамп и Си Цзиньпин обсудили урегулирование ситуации с КНДР

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили северокорейский кризис и способы его урегулирования. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает Белый дом.

"Президент Дональд Трамп вчера поговорил по телефону с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, чтобы обсудить недавние события на Корейском полуострове. Президент Трамп и президент Си Цзиньпин поприветсвовали возобновление межкорейского диалога и выразили надежду, что он может изменить деструктивное поведение Северной Кореи", — отмечается в сообщении.

"Президент Трамп взял на себя обязательство продолжить поддерживать возглавляемую Соединенными Штатами глобальную кампанию усиленного (дипломатического) давления, чтобы заставить Северную Корею согласиться на денуклеаризацию", — добавляется в сообщении.