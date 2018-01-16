Серж Саргсян рассказал о своем видении, каким должен быть следующий президент Армении  

Президент Армении Серж Саргсян 16 января встретился с представителями интеллигенции, которые присутствовали на церемонии вручения премии «Национальный герой Армении» народному артисту Армении, руководителю Национального академического хора Армении Ованнесу Чекиджяну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи, отметив, что в последние годы он регулярно проводил встречи с представителями интеллигенции, в очередной раз подчеркнул роль и миссию интеллигенции в жизни страны и предложил в открытой и непринужденной атмосфере поговорить об Армении и ее будущем, особенно в условиях новой системы управления после конституционных изменений.

Участники встречи подчеркнули важность таких встреч и дискуссий, рассказали о своих идеях о будущем Армении, о проблемах общества, в том числе о воспитании молодежи, о большой роли культуры в обучении граждан государства, о сохранении чистоты армянского языка и ряде других вопросов.

Президент также ответил на вопросы представителей интеллигенции о безопасности, обороне и внешней политике страны. Участники встречи спросили у президента, каким он представляет будущего президента, каким критериям должен соответствовать следующий президент страны.

Представляя свое представление о том, каким должен быть будущий президент Республики Армения, Серж Саргсян отметил, что по его мнению это должен быть человек, который прошел определенный путь, имеет признание как внутри страны, так и за ее пределами, может представлять Армению на международном уровне, то есть выполнять свои представительские функции как внутри страны, так и за ее пределами.

Будущий президент, по мнению Сержа Саргсяна, должен владеть иностранными языками и иметь обширные контакты в диаспоре и в Армении, и, самое главное, быть беспристрастным человеком, который никогда не занимался политикой и не был членом партии.