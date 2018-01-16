Переход Мхитаряна в другой клуб не связан с проблемами с Моуринью: Мино Райолa

Возможный трансфер полузащитника сборной Армении по футболу и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна продолжает оставаться в центре внимания международных средств массовой информации и болельщиков.

Как сообщает Арменпресс, Sky Sport пишет, что если Мхитарян примет решение перейти в «Арсенал», то «Манчестер Юнайтед» не будет платить никаких дополнительных денег.

Издание также побеседовало с агентом Мхитаряна Мино Райолой, который утверждает, что переход Мхитаряна в другой клуб не вызван проблемами с Моуринью.

«Проблемы Микки в «Манчестер Юнайтед» являются футбольными. У него нет проблем с тренером, и проблема не в личных отношениях», - сказал он.

Райола также подчеркнул, что конец сделки не близок, и все зависит от «Арсенала».