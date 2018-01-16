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В резиденции президента Армении состоялась торжественная церемония вручения премии «Национальный герой Армении» Ованесу Чекиджяну


В резиденции президента Армении состоялась торжественная церемония вручения премии «Национальный герой Армении» народному артисту Армении, руководителю Национального академического хора Армении Ованесу Чекиджяну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе мероприятия народный артист Армении, композитор Тигран Мансурян представил биографию Ованеса Чекиджяна, его творческий путь и достижения.

Президент Республики Армения поздравил и от имени армянского народа пожелал Чекиджяну крепкого здоровья и новых успехов.

На церемонии награждения президент Саргсян направил поздравительное послание национальному герою Ованесу Чекиджяну.




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