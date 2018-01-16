Сборные Армении по баскетболу узнали своих соперников

Сборная Армении по баскетболу до 16 лет на чемпионате Европы 2018 года в дивизионе "С" выступит в подгруппе "А", где соперниками нашей команды станут сборные Австрии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании и Молдовы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, сборная Армении до 18 лет померится силами с Молдовой, Ирландии, Монако и Мальты.

Сборная до 20 лет выступит на чемпионате Европы 2018 года в дивизионе "В". Наша команда оказалась в подгруппе "С" со сборными России, Венгрии, Чехии, Голландии и Люксембурга.