Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и полномочного посла США

Министр обороны Армении Виген Саргсян 16 января принял Чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Ричарда Миллза. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были подведены итоги выполненных в рамках двустороннего сотрудничества в области обороны в 2017 году работ и отмечены основные направления сотрудничества в 2018 году.

Министр обороны кратко представил направления, которые будут включены в 7-летнюю программу модернизации Вооруженных Сил, отметив, что Армения ожидает развития сотрудничества с Соединенными Штатами в отмеченных направлениях.

Ричард Миллз в свою очередь подчеркнул готовность министерства обороны США продолжать сотрудничество с министерством обороны Армении в представляющих взаимный интерес сферах.

Была достигнута договоренность о проведении в 2018 году армяно-американских двусторонних военных консультаций в Ереване, в ходе которых будет сформировано общее видение дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с региональной безопасностью.