В Лондоне открылось раскритикованное Трампом новое здание посольства США

В Лондоне начало работу новое здание посольства США, расположенное на улице Найн-Элмс-лэйн в центральной части Лондона. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится во вторник в аккаунте посольства в твиттере.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", стоимость посольства составляет $1 млрд, и это самое дорогое диппредставительство, когда либо построенное США. Все средства на постройку были выручены от продажи другой дипломатической собственности США в Лондоне.

Новое здание почти в два раза больше предыдущего посольства, расположенного на площади Гросвенор. Открытие прошло без торжественной церемонии.

Старое здание посольства, построенное архитектором Ээро Саариненом, было продано при администрации Обамы. "Би-би-си" оценивает его стоимость в 300-500 млн фунтов стерлингов. Здание приобрела катарская компания Qatari Diar, она переделает бывшее посольство в гостиницу класса люкс.

Президент США Дональд Трамп критиковал решение о строительстве посольства, указывая на его дороговизну.

На прошлой неделе Д.Трамп отменил свой визит в Лондон, объяснив это своим недовольством открытием нового здания посольства.