Вучич назвал терактом убийство сербского политика в Косове

Президент Сербии Александар Вучич назвал терактом убийство лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича в Косове. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Вучич заявил после заседания Совета безопасности страны в обращении к нации.

"Убийство Оливера Ивановича - террористический акт. И мы будем относиться к этому как к террористическому акту", - заявил Вучич.

Президент Сербии также назвал убийство ударом по сербскому народу на севере Косова. "Нападение на Оливера Ивановича - это, во-первых, нападение на сербский народ на севере Косова и Метохии. Во-вторых, это нападение на Сербию в целом", - заявил сербский лидер.

Вучич также призвал миссии ЕС и ООН в Косове допустить государственные органы Сербии к участию в расследовании убийства Ивановича.

"На заседании Совбеза (Сербии - прим. ТАСС) принято решение направить письма в МООНК [Миссию Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово] и EULEX [Миссию Евросоюза в области верховенства закона в Косово] с нашим требованием, чтобы госорганы Сербии участвовали в расследовании убийства Ивановича на территории Косова и Метохии, потому что мы уверены, что наше участие приведет к расследованию преступления", - заявил Вучич.

Ранее миссии ООН, ЕС и ОБСЕ в Косове решительно осудили убийство сербского политика Ивановича и потребовали скорейшего расследования преступления.

Покушение на одного из лидеров косовских сербов состоялось во вторник утром, когда политик входил в здание своей партии. Как сообщила коллега Ивановича по партии, никто не слышал звуков выстрелов, а раненого политика обнаружила соседка, которая возвращалась из магазина. Позднее полиция обнаружила в нескольких кварталах подожженный автомобиль без номеров, на котором, предположительно, передвигались убийцы.

Оливер Иванович был доставлен в больницу Косовска-Митровицы с пятью огнестрельными ранениями верхней части грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.





