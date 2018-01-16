СМИ: лидер Косова осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи осудил убийство сербского политика, главы гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Призываю органы правопорядка как можно скорее расследовать обстоятельства его убийства, а исполнители преступления должны предстать перед законом", - цитирует Тачи канал RTK. Тачи также призвал граждан всех общин на севере Косова сотрудничать с органами правопорядка для максимально быстрого расследования преступления.

Покушение на одного из лидеров косовских сербов состоялось утром 16 января, когда политик входил в здание своей партии "Свобода, демократия, правда". В связи с убийством Ивановича президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, а глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.





