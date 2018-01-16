В 2017-м году в Азербайджане отмечен спад производства нефти и газа

В 2017-м году Государственная нефтяная компания Азербайджана произвела 7 млн 427,1 тонн нефти. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Cebhe.info.

По данным Государственной нефтяной компании Азербайджана, в 2017-м году в Азербайджане отмечен спад производства нефти на 6%.

В 2017-м году в Азербайджане общий объем добычи нефти составил 38 млн 688,9 тысяч тонн, а в 2016-м - 41 млн 34,2 тысяч тонн.

В 2017-м году в Азербайджане общий объем добычи газа составил 6089 млн кубометров, что на 3% меньше, чем в предыдущем году.