СМИ: Пучдемон присягнул на верность конституции Испании, чтобы получить кресло депутата

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон присягнул на верность конституции Испании и региональному уставу, чтобы получить депутатский мандат по итогам выборов в автономии 21 декабря прошлого года.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило во вторник агентство EFE.

По его информации, до учредительного заседания парламента Каталонии, намеченного на 17 января, избранные депутаты от политических сил должны были представить, среди прочего, письменное обещание соблюдать устав и конституцию. Пучдемон отметил, что присягнул на верность "из-за юридических требований". "Я обещаю действовать с полной верностью воле народа Каталонии", - заверил бежавший в Бельгию экс-глава автономии.





