Итальянцы придумали зонты без ручек

Итальянская компания Fendi создала головной убор в виде зонта, который будет защищать голову от дождя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Dazed.

Зонты без ручек были представлены на Неделе моды в Милане 15 января. На голову они крепятся с помощью резинок. Стоимость аксессуара не сообщается. Известно, что модель представлена в нескольких цветах.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. В данный момент у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.