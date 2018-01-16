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Итальянцы придумали зонты без ручек


Итальянская компания Fendi создала головной убор в виде зонта, который будет защищать голову от дождя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Dazed.

Зонты без ручек были представлены на Неделе моды в Милане 15 января. На голову они крепятся с помощью резинок. Стоимость аксессуара не сообщается. Известно, что модель представлена в нескольких цветах.

Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания Fendi основана в Риме в 1925 году. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. В данный момент у Fendi открыто более 160 магазинов в 25 странах.

 

 




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