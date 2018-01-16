Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР и необходимости эвакуации

Японское общественное телевидение NHK во вторник по ошибке сообщило о запуске баллистической ракеты в КНДР и срабатывании правительственной системы экстренного оповещения населения J-Alert, призывающей к экстренной эвакуации. Соответствующее срочное сообщение появилось на сайте телеканала в 18:55 по местному времени (12:55 мск), однако уже через пять минут оно было заменено на информацию о возникшей неточности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK было ошибочным. Мы приносим свои извинения", - отметил телеканал.

Изначально в распространенной NHK информации отмечалось, что "Северная Корея запустила баллистическую ракету, и правительство призывает население укрыться в зданиях и под землей".

Ранее 13 января ложное сообщение о приближающейся баллистической ракете было отправлено жителям штата Гавайи из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время пересменки.





