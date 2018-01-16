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В Армении летчики армейской авиации ЮВО уничтожили условного противника


Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, уничтожили наземные цели условного противника в ходе летно-тактического учения (ЛТУ).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на первом этапе ЛТУ летчики отработали взлет, простые полетные упражнения над аэродромом, посадку, после чего выполнили перелет на высокогорный полигон «Алагяз», где выполнили пилотирование и взаимодействие с мотострелковыми подразделениями при решении задач по предназначению.

Летные экипажи выполняли учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев. Авиационный удар по наиболее важным бронированным целям и живой силе условного противника наносился электронными пусками с использованием неуправляемого ракетного вооружения.

Экипажи вертолетов Ми-24П и Ми-8АМТШ отработали задачи при низкой облачности, плохой видимости в сложных условиях высокогорной местности.

 В летно-тактическом учении принимают участие около 300 военнослужащих, из числа летного состава, наземных служб обеспечения и мотострелковых подразделений, задействовано более 50 единиц военной и авиационной техники.




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