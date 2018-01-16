В Amazon продажи альбома The Cranberries подскочили на 900000%

Продажи последнего альбома ирландской рок-группы The Cranberries увеличились на 900000% в чарте Amazon после смерти солистки группы Долорес О'Риордан, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Daily Mail.

В понедельник стало известно, что О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи. Экспертиза для установления причины смерти певицы продолжается.

"Последний альбом группы с участием О'Риордан под названием Something Else занял первое место в чарте Amazon с необычайным скачком продаж альбома на 913350%", — сообщает издание.

Второе место в чарте занял сольный альбом О'Риордан Are You Listening. Третье и четвертое место также занимают альбомы ирландской группы.