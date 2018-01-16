Сербия заявила о прекращении диалога с Косовом в ЕС из-за убийства Ивановича

Сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград в связи с новостью об убийстве в Косове сербского политика Оливера Ивановича. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник агентству Tanjug глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич.

"Убийство Оливера Ивановича - террористический акт, целью которого является дестабилизировать ситуацию в Косове и Метохии, это нападение на весь сербский народ. В связи с убийством Оливера Ивановича прекращаем переговоры и немедленно возвращаемся в Белград", - цитирует агентство заявление Джурича, сделанное в Брюсселе.





