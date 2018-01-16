На некоторых дорогах республики идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 14:30 16-го января в Маралике, Артике, Ашоцке, Апаране, Туманяне, Джермуке, на дорогах идет снег.

На некоторых дорогах – Артик-Алагяз, Горис-Сисиан, Горис-Капан, на перевале Варденяц - местами гололед. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.