В 8-м мемориальном шахматном турнире, посвящённом Андранику Маргаряну, участвует около 750 шахматистов
14:40, 16 Январь, 2018
Мэр Еревана, председатель шахматной федерации Еревана Тарон Маргарян посетил Шахматную академию Армении, где наблюдал за 8-м мемориальным турниром, посвящённом памяти премьер-министра РА Андраника Маргаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
В турнире, проводимом с 9-го по 17-е января, в этом году участвует около 750 шахматистов. В сопровождении директора академии, вице-президента шахматной федерации Армении Смбата Лпутяна мэр Тарон Маргарян прошелся по залу, где проходили соревнования, наблюдал за ходом турнира. Смбат Лпутян отметил, что в турнире принимают участие юноши и девушки из всех регионов Республики Армения, Республики Арцах, а также Российской Федерации и Туркменистана. Турнир проводится в 9 этапов.