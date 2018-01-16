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В 8-м мемориальном шахматном турнире, посвящённом Андранику Маргаряну, участвует около 750 шахматистов


Мэр Еревана, председатель шахматной федерации Еревана Тарон Маргарян посетил Шахматную академию Армении, где наблюдал за 8-м мемориальным турниром, посвящённом памяти премьер-министра РА Андраника Маргаряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. 
В турнире, проводимом с 9-го по 17-е января, в этом году участвует около 750 шахматистов. В сопровождении директора академии, вице-президента шахматной федерации Армении Смбата Лпутяна мэр Тарон Маргарян прошелся по залу, где проходили соревнования, наблюдал за ходом турнира. Смбат Лпутян отметил, что в турнире принимают участие юноши и девушки из всех регионов Республики Армения, Республики Арцах, а также Российской Федерации и Туркменистана. Турнир проводится в 9 этапов.


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