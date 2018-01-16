СМИ: в Косове убит лидер сербской партии Оливер Иванович

Лидер гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович убит во вторник в Косовска-Митровице в результате покушения. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Blic со ссылкой на адвоката политика.

"Кажется, он умер прямо на месте. Сейчас нам известно, что он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезен в больницу, доктора пытались его спасти, но это было бесполезно", - сообщил изданию адвокат Ивановича Небойша Влаич.

Полиция Косова подтвердила факт покушения, сообщив, что политик находится в больнице, а все правоохранители направлены на поиски нападавших.

Как сообщают СМИ, покушение было совершено, когда политик входил в здание своей партии. В настоящий момент у здания партии и у больницы в Косовска-Митровице собираются люди, полиция блокирует прилегающие кварталы.

Оливер Иванович - один из лидеров косовских сербов, в прошлом - госсекретарь в министерстве по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии. В 2016 году он был приговорен к девяти годам заключения, позднее отпущен на свободу.





