Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации рохинджа, сообщили СМИ

Официальные представители Бангладеш и Мьянмы во вторник завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса, как передает Арменпресс, об этом сообщает бангладешская газета Daily Star.

Встреча представителей двух стран проходила в столице Мьянмы, городе Нейпьидо. Согласно тексту документа, Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.

Как ранее сообщил министр правительства Мьянмы по делам социального обеспечения и переселения доктор Вин Мьят, промежуточный лагерь для репатриантов, прошедших фильтрационные лагеря, в которых будет проходить верификация беженцев, рассчитан на одновременный прием до 30 тысяч человек в бараках на 80 человек каждый.