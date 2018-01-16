Планы США о создании "сил безопасности границы" в Сирии приведет к усугублению кризиса в стране, как передает Арменпресс, об этом заявил представитель министерства иностранных дела Ирана Бахрам Касеми.

"Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщали СМИ, коалиция во главе с США по борьбе террористической группировкой ИГ* готовит в Сирии "силы пограничной безопасности" для охраны подконтрольной ей зоны, численность сил составит 30 тысяч человек.