Соса-Соla снизила содержание сахара в напитках на 30-80% в 2017 году

Компания Coca-Cola снизила содержание сахара в 2017 году в составе 500 напитков по всему миру на 30-80%. Об этом сообщил старший директор Центра общественной политики по Европе, Ближнему Востоку и Африке Coca-Cola Ветер Вермюлен, выступая на Гайдаровском форуме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В 2017 году мы произвели определенные изменения в составе 500 напитков по всему миру, в частности, снизили содержание сахара. В Sprite, Schweppes и Fanta мы снизили содержание сахара от 30% до 80%", - заявил он.

Компания Coca-Cola - производитель безалкогольной продукции, объединяющий более 500 брендов газированных и негазированных напитков.





