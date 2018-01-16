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Соса-Соla снизила содержание сахара в напитках на 30-80% в 2017 году


Компания Coca-Cola снизила содержание сахара в 2017 году в составе 500 напитков по всему миру на 30-80%. Об этом сообщил старший директор  Центра общественной политики по Европе, Ближнему Востоку и Африке Coca-Cola Ветер Вермюлен, выступая на Гайдаровском форуме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В 2017 году мы произвели определенные изменения в составе 500 напитков по всему миру, в частности, снизили содержание сахара. В Sprite, Schweppes и Fanta мы снизили содержание сахара от 30% до 80%", - заявил он.

Компания Coca-Cola - производитель безалкогольной продукции, объединяющий более 500 брендов газированных и негазированных напитков.



 

 




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