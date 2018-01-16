ГКЗЭК пока не выявила злоупотреблений на рынке товаров социального значения

Госкомиссии Армении по защите экономической конкуренции пока не удалось выявить злоупотреблений на рынке товаров социального значения в тех отраслях, где имеются хозяйствующие субъекты, имеющие доминантное положение. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Госкомиссии Армении по защите экономической конкуренции Артак Шабоян, представляя итоги мониторинга рынка товаров социального значения. Что касается муки и пшеницы, то в данный момент ведутся изучения, о результатaх будет сообщено.

«Мы подробно изучаем всю цепочку – от импорта зерна до выпуска хлеба»,- сказал он, добавив, что импорт в этой отрасли осуществляют 67 хозяйствующих субъектов.