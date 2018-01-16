В Германии школьный автобус врезался в здание, пострадали 47 человек

Школьный автобус попал в аварию в Германии во вторник, пострадали не менее 47 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что в ДТП пострадал как минимум 21 ребенок. При этом десять человек получили тяжелые травмы, состояние пяти оценивается как крайне тяжелое.

ЧП произошло в городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе страны. Автобус врезался в фасад многоэтажного офисного здания, у него сильно деформированы передняя часть и крыша. В спасательной операции задействованы три вертолета.

Автобус по неизвестной пока причине съехал с дороги, столкнувшись с несколькими автомобилями, и врезался в здание.