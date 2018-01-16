FT: Брюссель ужесточил условия на переговорах с Лондоном по Brexit

Евросоюз ужесточил условия для проведения дальнейших переговоров с Великобританией по заключению сделки о выходе страны из сообщества. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник британская газета Financial Times. В распоряжении издания оказался подготовленный странами - членами ЕС проект документа с рекомендациями главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье.

Авторы документа требуют от Соединенного Королевства строго придерживаться более жестких условий, касающихся иммиграции, внешней торговли и прав на рыболовство еще почти в течение двух лет после выхода страны из ЕС. Они предполагают расширение прав и предоставление особого статуса всем гражданам сообщества, прибывающим на Британские острова до 2021 года. В соответствии с требованиями, прибывшие в этот период на Британские острова граждане остальных 27-ми европейских стран смогут оставаться на них неограниченный срок.

Кроме того, британские министры не смогут в это время заключать торговые соглашения с третьими странами без одобрения Брюсселя. В противном случае королевство лишится всех выгод от торговых соглашений с Евросоюзом на следующий же день после Brexit, отмечает газета.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице спустя почти год после референдума в Соединенном Королевстве. Победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали тогда противники евроинтеграции. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров.

Консультации Великобритании и ЕС должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего наступит двухлетний переходный период.





