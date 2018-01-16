Актер и режиссер Джордж Клуни снимет по заказу сервиса Hulu телевизионную адаптацию романа писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22", вышедшего в 1961 году. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Hulu.

В проекте также участвуют компании Paramount и Anonymous Content. Сценаристами станут Дэвид Мишо и Люк Дэвис. Обязанности режиссера вместе с Клуни будет исполнять его партер в фирме Smokehouse Pictures Грант Хеслов.

Экранизация будет состоять из шести частей. Ожидается, что съемки начнутся уже в текущем году. Состав актеров пока не уточняется, однако в заявлении говорится, что Клуни исполнит роль полковника Кэткарта.

Участие в "Уловке-22" станет для актера первой ролью на телевидении после того, как он снялся в сериале "Скорая помощь" (ER, 1994-2009). Клуни является обладателем двух статуэток "Оскар" и пяти премий "Золотой глобус".

"Уловка-22" - это сатирический роман о службе американских военных летчиков в последние годы Второй мировой войны. Главный герой - капитан Джон Йоссариан - пытается объявить себя сумасшедшим, чтобы уйти со службы.