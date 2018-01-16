В Брюсселе открылась двухдневная сессия Военного комитета НАТО

Модернизация и усиление военных возможностей НАТО, операции в Афганистане и Ираке, а также отношения со странами-партнерами станут центральными темами двухдневной сессии Военного комитета НАТО, начавшейся во вторник в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом заявил, открывая первое заседание, начальник Военного комитета генерал Петр Павел. В эту структуру входят начальники генеральных штабов 29 государств альянса.

"Нам необходимо обеспечить продолжение процесса модернизации НАТО, дать оценку всей нашей военной активности, и убедиться, что все наши военные ресурсы используются с максимальной эффективностью", - сказал он.

"Нам предстоит обсудить перспективы развития возможностей альянса в проецировании стабильности на соседние регионы, в чем значительную роль играют отношения с нашими партнерами", - заявил он. Он отметил, что в среду в Брюсселе пройдут встречи в рамках Комиссий Украина-НАТО и Грузия-НАТО.

Это заседание Военного комитета НАТО должно стать подготовительным этапом к предстоящей в феврале встрече министров обороны альянса.





