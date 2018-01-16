Freedom House включил Армению в число частично свободных государств

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой доклад «Свобода в мире-2018», по которому Армения продолжает оставаться в числе частично свободных государств, получив 45 из 100 баллов.

Как передает «Арменпресс», в очередном докладе международная организация оценила степень свободы в 195 странах мира и на 14 территориях. Среди последних также значится Арцах, получивший 30 баллов и оцененный, как частично свободный.

Среди соседей Армении Грузия также отнесена к группе частично свободных стран, в то время как Турция, Иран и Азербайджан среди «несвободных» государств.

За 12 лет в 113 странах зафиксирован спад политических прав и гражданских свобод, и только в 62 странах отмечен прогресс.