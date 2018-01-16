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В Якутии учеников более сотни школ отпустили по домам из-за морозов


Учебный процесс ограничен в более чем 100 школах в 13 районах Якутии из-за низких температур воздуха, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах республики.

По данным Якутского УГМС, в понедельник днем в некоторых районах региона температура воздуха опустилась ниже 50 градуса мороза. Например, в Оймяконе и поселке Депутатский было —53 градуса, в Усть-Нере —54, в Батагае —55, в Верхоянске —56 градусов. В столице республики Якутске была зафиксирована температура —39.

"В связи с понижением температуры воздуха ограничен учебный процесс в 13 районах Якутии. В общей сложности это 107 школ, в которых учатся свыше 9,6 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

 




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