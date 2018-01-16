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Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без нарушений


16 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна-Гиндарх. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). С противоположной стороны границы мониторинг осуществил полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.


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