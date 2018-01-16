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В одной из воинских частей АО погиб военнослужащий


В районе 01:15 16-го января,  при пока еще невыясненных обстоятельствах, в одной из воинских частей АО Арцаха на северном направлении погиб от огнестрельного ранения военнослужащий Арутюн Ваняевич Хачатрян, 1998 г.р. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Арцаха, ведется расследование.

МО Арцаха делит скорбь утраты и выражает соболезнования родным и сослуживцам павшего.


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