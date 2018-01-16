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По факту ДТП на проспекте Мясникяна ведется расследование


Четвертым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления СК Армении ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего 16-го января на проспекте Мясникяна ДТП. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

16 января, около 05:30, водитель автомобиля марки «Kia Sorento» на проспекте Мясникяна в Ереване выехал за пределы проезжей части дороги и упал в реку Гетар. В результате аварии водитель автомобиля Р. Галстян от полученных травм скончался, а пассажир – А. Тер-Григорян – с телесными повреждениями был госпитализирован в Университетскую больницу номер №1.

Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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