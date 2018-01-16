Разыскивается пропавшая без вести 19-летняя Кнарик Маилян

Полиция Нор-Норка разыскивает объявленную пропавшей без вести 19-летнюю Кнарик Маилян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, 24-го декабря она вышла из дома и не вернулась.

Знающих о ее местоположении просят сообщить сведения в отделение полиции Нор-Норка или в ближайшее отделение полиции.