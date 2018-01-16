Депутат турецкого Меджлиса лишился 1/3-й своей зарплаты за слово «Курдистан»

Депутат турецкого Меджлиса от прокурдской Демократической партии народов Осман Байдемир лишился 1/3-й своей зарплаты за слово «Курдистан», произнесенное им с трибуны парламента. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает телеканал T24.

После соответствующих изменений в уставе турецкого Меджлиса, депутат от прокурдской Демократической партии народов Осман Байдемир лишился 1/3-й своей зарплаты – 12. 322 лир, что превышает в эквиваленте 3000 долларов.

Указанные изменения в уставе турецкого Меджлиса, принятые в 2017 году, предусматривают штрафные санкции за употребление выражений «история и совместное прошлое народа Турции», « Геноцид армян – говоря о событиях 1915 года», «Курдистан», «курдские провинции» и пр.

Штрафные санкции – кроме лишения части зарплаты, предусматривают также временное удаление из Меджлиса.