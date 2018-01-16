СМИ: сборные Южной Кореи и КНДР могут пройти на открытии Олимпиады под общим флагом

Олимпийские сборные Республики Корея и КНДР могут на церемониях открытия и закрытия игр пройти под общим флагом с изображением контуров Корейского полуострова. Как сообщила во вторник газета The Dong-A Ilbo, соответствующее заявление сделал министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван, передает Арменпресс.

"Обсуждение пока не завершено, но, если стороны договорятся о совместном проходе спортсменов, то это произойдет под единым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне", - приводит издание слова министра. По его словам, такой проход "будет символизировать мир, который является целью Олимпийских игр".