Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

СМИ: сборные Южной Кореи и КНДР могут пройти на открытии Олимпиады под общим флагом


Олимпийские сборные Республики Корея и КНДР могут на церемониях открытия и закрытия игр пройти под общим флагом с изображением контуров Корейского полуострова. Как сообщила во вторник газета The Dong-A Ilbo, соответствующее заявление сделал министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хван, передает Арменпресс.

"Обсуждение пока не завершено, но, если стороны договорятся о совместном проходе спортсменов, то это произойдет под единым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне", - приводит издание слова министра. По его словам, такой проход "будет символизировать мир, который является целью Олимпийских игр".

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации