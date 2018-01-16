Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Э.Налбандяна и Э. Мамедьярова состоится в Кракове



По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Польше, в Кракове 18 января. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.