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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Э.Налбандяна и Э. Мамедьярова состоится в Кракове


По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Польше, в Кракове 18 января. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.


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