В ближайшие 1-2 месяца цены на сливочное масло в Армении снизятся

В ближайшие месяцы цены на сливочное масло в Армении снизятся. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении Артак Шабоян.

По его словам, согласно исследованиям ГКЗЭК, цены на масло начали расти еще с сентября 2016 года, а рост, по его словам, был в основном обусловлен развитиями на международном рынке.

Артак Шабоян указал также: поскольку большая часть масла импортируется из крупнейшей новозеландской молочной компании Fonterra, Комиссия рассматривает изменения в ценах этой компании. При этом Шабоян указал, что на рынке масла происходят структурные изменения: если раньше крупнейшей компанией в этой сфере была Alex Holding (около 80% в структуре рынка), то теперь ее доля значительно сократилась и составляет около 55%.

«Полагаем, масло подешевеет в ближайшие месяцы. Однако на нашем рынке и сейчас наблюдается небольшое снижение цен на масло. Однако мы ожидаем, что снижение цен на масло на международном рынке отразится на местном рынке уже в ближайшие 2-3 месяца», – сказал он.

По его словам, мониторинг мировых цен показал, что цены на новозеландское масло выросли с мая 2016 года, влияние этого было зафиксировано на армянском рынке масла через 4 месяца – с сентября. Самая высокая цена на продажу масла Fonterra в 2016-2017 годах была установлена в июле 2017 года – около 6000 долларов за 1 тонну. Это отразилось на армянском рынке масла в ноябре 2017 года – около 4520 драмов за 1 кг масла. Как сказал председатель ГКЗЭК, цены начали снижаться, тенденция к снижению по линии данной продукции наблюдается и в Армении.