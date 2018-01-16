Президент Грузии стал отцом в третий раз

У президента Грузии Георгия Маргвелашвили и его супруги, художницы и актрисы Маки Чичуя, родился второй сын, как передает Арменпресс, об этом сообщил глава грузинского государства на своей странице в соцсети Facebook.

"Родился Тома Маргвелашвили", — пишет президент.

В президентской администрации заявили журналистам, что новорожденный появился на свет в понедельник в клинике Гудушаури в Тбилиси, его вес составляет 2,950 килограмма. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Маргвелашвили стал отцом в третий раз, у него с Макой уже есть общий ребенок — трехлетний сын Теймураз. У президента также есть совершеннолетняя дочь от первого брака — Анна, а у первой леди — дочь Машо.