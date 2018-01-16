Председатель Союза кинематографистов Армении лелеет смелые проекты

В составе Союза кинематографистов Армении созданы различные гильдии, которые призваны защишать права кинопродюсеров, планируется создать образовательное заведение, провести обсуждения и выслушать предложения по поводу «Дней кино».

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» об этом рассказал председатель Союза кинематографистов Армении Арутюн Хачатрян.

- Избираясь председателем Союза кинематографистов Армении, вы сказали, что планируете сотрудничать с организациями отрасли кино – Киноцентром, офисом кинофестивалей Армении, Министерством культуры Армении. Есть ли уже подобное сотрудничеество, и если да, то какие совместные программы разработаны?

- Когда я взял на себя обязанности председателя Союза кинематографистов Армении, я пригласил всех директоров кинофестивалей Армении и предложил им создать отдельную гильдию или комиссию. У каждого из кинофестивалей есть свои проблемы – финансовые, организационные и пр. Если действовать сообща, проблемы можно решить проще.

Мы работаем также с Киноцентром и Министерством культуры Армении. Считаю большим прогрессом решение о выделении 30% фонда создания фильмов только молодым.

- Союз кинематографистов Армении уже создал несколько профессиональных гильдий...

- Профессиональные сообщества представляют свои задачи Союзу кинематографистов Армении. Все они являют собой большую силу. Однако большинство из них незащищено. Делается все для того, чтобы все играли по правилам и были защищены в рамках полномочий Союза кинематографистов Армении.

Полный текст по адресу https://armenpress.am/arm/news/919059/kinematografistneri-miutyan-nakhagah-harutyun-khachatryany.html