Парламент Греции одобрил пакет реформ для получения кредитного транша

Парламент Греции одобрил в понедельник пакет реформ в сфере энергетики, трудового законодательства и бюджетной политики; эти меры являются условием выделения Греции очередной порции средств в рамках завершающейся программы международной финансовой помощи стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Министры финансов еврозоны, как ожидается, одобрят выделение Греции кредитного транша на встрече 22 января.

После этого Греции, чтобы успешно завершить действующую программу общим объемом 86 млрд евро, предстоит пройти до конца года еще одну проверку выполнения ее условий.

Голосование в парламенте происходило на фоне массовых протестов в Афинах и других городах против новых мер жесткой экономии. Акции привели к затруднениям в движении городского транспорта и задержкам авиарейсов.

Греция уже в течение восьми лет получает международную помощь ЕС и МВФ для преодоления глубокого кризиса.